Держлікслужба позбавлена права розглядати справи про продаж цигарок без медичного попередження

Верховна Рада України конкретизувала повноваження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Читайте такожВчені: куріння - одна з причин найтяжчої форми інсультуЯк передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект № 4552 про внесення змін до статті 244–8 Кодексу України про адміністративні правопорушення проголосували 233 із 345 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до внесених змін Держлікслужба позбавляється повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 168–2 КУпАП «Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів».

Це правопорушення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте такожКуріння згубно впливає на активність понад 7000 генів - нове дослідження*** Медичне попередження – це інформація про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я людини, що міститься на пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за виключенням прозорих обгорток), у якій тютюнові вироби містяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менш ніж три міліметри та тексту, який вміщується в таку рамку. Попередження мають займати не менш ніж 30% площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів.