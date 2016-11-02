ВР відмовилася надати право лікарням приймати на роботу священнослужителів

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроект № 4987 про запровадження душпастирської опіки у сфері охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 165 народних депутатів при необхідному мінімумі 226.

Також ВР не підтримала пропозиції щодо направлення законопроекту до профільного комітету та авторам на доопрацювання, тому законопроект вважається відхиленим.

Представляючи законопроект, голова комітету ВР із питань охорони здоров’я Ольга Богомолець (БПП) наголосила, що цим законопроектом пропонується запровадити термін «душпастирська опіка» – діяльність у закладах охорони здоров’я священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями.

Вона зазначила, що законопроектом передбачається діяльність священнослужителів, які пройшли спеціальну підготовку та відбір, на волонтерських або громадських засадах. «Тому питання щодо тиску на місцеві бюджети взагалі не стоїть», – додала Богомолець.

Вона повідомила, що зараз проводяться переговори з університетом ім. Т. Шевченка щодо можливості відкриття нового факультету душпастирської опіки для підготовки медичних, військових та тюремних капеланів.

Богомолець також повідомила, що законопроектом пропонується надати право священнослужителям (капеланам) входити до складу комісії з питань біоетики, що діють при закладах охорони здоров’я. «І саме ці комісії будуть також потім співпрацювати з тими координаторами-трансплантологами, які будуть розвивати в Україні систему трансплантації», – сказала вона.

Народний депутат України Володимир Литвин (група «Воля народу») під час обговорення проекту зазначив, що доцільно було б ввести душпастирів у ВР, щоби зупинити «сеанс ненависті» в парламенті, де народні депутати нагадують «зграю товаришів, які поділилися на певні колективи, і вожаки цих зграй намагаються підтвердити домінантне становище».

Читайте такожНове в законі про охорону здоров'я: священикам дозволять пастирське піклування в лікарнях

Литвин наголосив, що на сьогодні Україні необхідні закони, котрі покращать ситуацію в медицині, а голосування за такий законопроект зараз свідчить «про нашу безпорадність» у питанні змін у галузі та її нормального фінансування.

Багато депутатів говорили про те, що виникає питання – як керівництво медичного закладу визначатиме, представника якої релігії запрошувати на роботу.