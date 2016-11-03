Прогноз магнітних бур на листопад - поради для уникнення погіршення самопочуття

Спеціально для метеозалежних читачів ми пропонуємо прогноз магнітних бур, які можливі в листопаді.

Часті спалахи сонячної активності в жовтні призвели до того, що останній осінній місяць буде відносно спокійним. Таким чином, геомагнітна обстановка не обіцяє бути небезпечною для метеозалежних, повідомляє Newsyou.info.

Третій місяць осені порадує тим, що магнітні бурі і коливання не будуть суттєвими. Ймовірні дні для магнітних коливань: 6, 12, 19, 23, 27 числа місяця. Найбільш небезпечні дні очікуються 1, 13, 20, 21, 22 числа.

Геомагнітні коливання на нашій планеті періодично виникають через особливу активність на Сонці, на якому виникають темні плями. Коли відбуваються сонячні спалахи, частинки плазми вириваються у космос, при цьому набираючи неймовірну швидкість. Потім вони наближаються до Землі і «пробивають» нижні шари атмосфери, що тягне за собою виникнення бур.

Чим небезпечні магнітні бурі?

Читайте такожСонце впливає на тривалість життя людиниГеомагнітні коливання відчувають ті люди, які вразливі до них. Вони призводять до головного болю, викликають безсоння, а також порушують роботу серцево-судинної системи. Дуже часто у ці дні люди впадають у депресію.

Порад є кілька. Потрібно не вживати алкоголь, уникати стресових ситуацій, проводити більше часу на вулиці і прислухатися до рекомендацій лікаря.