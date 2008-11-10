Рекламу абортів обмежать

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, що обмежує рекламу абортів.

За ініціативою групи депутатів зміни запропоновано внести до статей 24 і 38 закону «Про рекламу».

Схвалений депутатами законопроект забороняє звертатися з рекламою медичних послуг щодо переривання вагітності до неповнолітніх. Обмежується розповсюдження такої реклами в теле- і радіопрограмах, а також при демонстрації кино- і відеофільмів.

Крім того, реклама абортів забороняється на всіх видах транспортних засобів, на перших і останніх сторінках газет і обкладинках журналів. Також забороняється рекламувати аборти в дитячих і освітніх установах, санаторно-курортних організаціях, у фізкультурно-спортивних і оздоровчих установах.

Дозволена реклама абортів повинна супроводжуватися попередженнями про можливі негативні наслідки штучного переривання вагітності для здоров`я жінок.

За даними голови комітету Держдуми у справах сім`ї, жінок і дітей Олени Мізуліної, в 2007 році в Росії було проведено 1 303 480 абортів, причому приблизно 130 тисяч абортів на рік проводяться неповнолітнім пацієнткам.

Джерело: MedPortal.ru