Якщо хворі нирки - подзвони зараз же нефрологу

Гаряча телефонна лінія у МОЗ

Сьогодні - 10 листопада з 9-00 до 13-00 - у Міністерстві охорони здоров`я України працюватиме телефонна «гаряча лінія» за участю Миколи Колесника, д.м.н., професора, директора Інституту нефрології АМН України, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «нефрологія». Телефон «гарячої лінії»: 8 (044) 253-54-84.

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