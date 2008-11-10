Маніпуляції політиків щодо кризи погіршують здоров’я українців

Медики стверджують, що маніпуляції політиків свідомістю людей з приводу кризи погіршують здоров’я українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнської громадської організації “Український медичний союз”, про це йдеться у зверненні членів союзу до політичної еліти України.

У своєму зверненні медики зазначили, що складна ситуація, пов’язана зі світовою економічною кризою, значно посилюється соціальним популізмом і безвідповідальними заявами українського політикуму. Фахівці впевнені, що наслідком такої ситуації є формування у людей відчуття невпевненості, безпорадності, безперспективності. Це вже сьогодні призвело до різкого зростання захворювань серед населення країни.

Медики стурбовані тим, що політики, задля задоволення своїх амбіцій, маніпулюють свідомістю людей, наслідком чого є руйнування здоров’я українців.

Представники Українського медичного союзу підкреслюють, що упродовж усієї історії людства медицина була й залишається базовою ознакою стабільності держави. Тому, звернувшись до політиків, медики запевнили українців, що не зрадять людей у їх надії й довірі, як би важко не було.