У Буковинському медуніверситеті проблеми з виборами ректора

Співробітники Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці) занепокоєні напруженою ситуацією, що склалася у навчальному закладі напередодні виборів ректора.

Як повідомив УНІАН професор кафедри педіатрії Юрій ЯЩЕНКО, на сьогодні відомо, що на посаду ректора претендують два кандидати з БДМУ – нинішній ректор Василь ПІШАК, який обіймає цю посаду протягом останніх 15 років, і перший проректор вишу Михайло КОЛОМОЄЦЬ.

За словами Ю.ЯЩЕНКА, прихильники діючого ректора використовують недемократичні засоби для просування свого кандидата.

“У колективі панує нездорова атмосфера, застосовуються погрози, шантаж, обіцянки посад та різних благ в обмін на “правильне” голосування”, – зазначила директор бібліотеки БДМУ Валентина ЦИМБАЛ.

У свою чергу, члени Вченої ради університету професори Семен БІЛЕЦЬКИЙ і Раїса КОСУБА зауважили, що всупереч трудовому законодавству і пропозиціям Вченої ради БДМУ ректор намагається звільнити з роботи першого проректора.

“М.КОЛОМОЄЦЬ, який віддав університетові багато років плідної праці, є знаним науковцем, шанованим педагогом і керівником, став „незручним”, небажаним для ректора через свою принциповість і порядність”, - сказала Р.КОСУБА.

Також, за словами доцента Олександра ПОЛІЩУКА і професора Ю.ЯЩЕНКА, зі складу Вченої ради ВНЗ, яка вирішує, зокрема, кадрові питання, було заздалегідь виведено 26 “ненадійних”, на думку ректора, осіб. “Це, зокрема, начальник Управління охорони здоров’я міської ради Валентина ТАРАСЮК, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Ростислав КАЛОШИН, завідувач відділу виробничої практики БДМУ доцент Володимир ГРЕБЕНЮК, чимало професорів, докторів наук”, – зазначив Ю.ЯЩЕНКО.

Крім того, С.БІЛЕЦЬКИЙ і Р.КОСУБА наголосили, що особливу тривогу у співробітників вишу викликає те, що за останні роки керівництва В.ПІШАКА університет суттєво знизив свої рейтингові позиції.

“Медичний університет втрачає авторитет і визнання серед лікарів-практиків, руйнується перспектива розвитку нещодавно створених спеціальностей, зокрема, стоматології”, - сказав С.БІЛЕЦЬКИЙ.

Викладачі БДМУ, зокрема, Наталя КУЗНЯК і Оксана ПЕНДЕРЕЦЬКА підкреслили, що студенти скаржаться на систематичні побори і необ’єктивне оцінювання. «Багато студентів, а також їхні батьки обурені тим, що чимало проблемних питань у вузі вирішуються лише через матеріальні «дотації», – сказала О.ПЕНДЕРЕЦЬКА.

Окрім того, за словами Ю.ЯЩЕНКА, конфронтація чинного ректора з органами місцевої влади призвела до різкого погіршення стосунків з лікувальними закладами. “А це означає поступову втрату навчальних приміщень і клінічних баз кафедр, а отже – погіршення якості підготовки фахівців”, – зазначив викладач.

Довідка УНІАН. БДМУ є вищим навчальним закладом 4-го рівня акредитації. Він підпорядковується Міністерству охорони здоров’я України. Вибори ректора, за попередніми даними, мають відбутися 13 або 14 листопада цього року.

Згідно зі ст. 39 закону України "Про вищу освіту", конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується власником кожні п`ять років.

Кандидат на цю посаду повинен, серед іншого, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж 10 років.

Власник приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вишу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам згаданого закону, на розгляд Конференції трудового колективу університету – вищого колегіального органу громадського самоврядування ВНЗ. На Конференції кандидатури претендентів на посаду ректора обговорюються і приймається рішення шляхом таємного голосування.

Конференція трудового колективу рекомендує власнику кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу, які набрали не менше ніж 30% голосів від статутного складу (у БДМУ - 141 особа) вищого колегіального органу громадського самоврядування ВНЗ під час голосування. При цьому, кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру.

Власник зобов`язаний призначити одну з рекомендованих кандидатур керівником закладу на термін до п`яти років на умовах контракту.