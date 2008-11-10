Сумщина: на головлікаря відкрито кримінальну справу

В Сумській області викрито керівника лікарні, який наказав медикам вимагати від пацієнтів кошти для громадської організації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито виконуючого обов’язки головного лікаря клінічної лікарні, який дав незаконну вказівку працівникам зазначеного медичного закладу вимагати від пацієнтів коштів у вигляді благодійної допомоги. Отримані гроші - 193,9 тис. грн. - оприбутковувало одне з об’єднань громадян на підставі заяв від громадян та відповідних бухгалтерських документів.

Прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.184 і ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (порушення права на безоплатну медичну допомогу та зловживання владою або службовим становищем).