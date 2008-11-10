Охопленому війною Конго загрожує епідемія холери

Десяткам тисяч біженців в охоплених війною регіонах Демократичної Республіки Конго загрожує епідемія холери, повідомила міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

За даними організації, за останній час тільки біля міста Гома зареєстровано 45 випадків смертельного захворювання, і ця кількість може різко зрости, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Представник доброчинної організації Меган ХАНТЕР повідомляє, що біженці в таборі неподалік від Гоми в провінції Північне Ківу живуть "в абсолютно антисанітарних" умовах. "Тут є всі чинники ризику для виникнення масштабної епідемії", - сказала вона.

Бої урядових військ з повстанцями на чолі з генералом Лораною НКУНДІ тривають на сході Конго більше двох місяців.

У районах, що знаходяться під контролем бунтівників, живуть понад 250 тис. біженців, які залишили свої будинки, рятуючись від військових дій.

Експерти висловлюють побоювання, що інфекція може поширитися за межі цього регіону в тому разі, якщо військові дії змусять заражених холерою людей бігти далі.

Л.НКУНДА стверджує, що захищає представників свого племені тутсі від руандійських бойовиків, які представляють народ хуту. Останні втекли з Руанди після подій 1994 року, коли внаслідок кампанії масових убивств загинуло 800 тисяч тутсі і хуту.

Через інтенсивні бої гуманітарні організації були змушені припинити свою роботу в деяких районах ДРК. Минулого тижня сили генерала Л.НКУНДИ витіснили війська ДРК з районів навколо Гоми.

Лідери країн Африки закликають до негайного припинення вогню в Конго. Вони також виступають за розширення повноважень миротворчих сил ООН, які діють у регіоні.

Зараз у Конго дислоковано 17 тис. "блакитних касок" - це найбільша на сьогодні миротворча місія ООН.

Разом з тим, у боях беруть участь лише кілька сотень миротворців, і міжнародні правозахисні організації критикують ООН за нездатність зупинити насильство.