У чому причина появи лупи?

У вас з`явилася лупа? Не варто впадати в паніку. Ця проблема можна розв’язати.

Причинами появи лупи можуть бути грибкова інфекція, проблеми шлунково-кишкового тракту, а також неправильний догляд за шкірою голови.

Не варто також забувати і про можливість появі лупи із-за алергічної реакції на косметичні засоби. Позбавлятися від лупи необхідно не тільки за допомогою спеціальних засобів: шампунів, кремів тощо, але і за допомогою правильного збалансованого харчування.

Лікарські засоби обов`язково повинні бути призначені фахівцем (лікарем-дерматологом або трихологом).

Ваше харчування має включати гіпоалергенні продукти - сир, хрін, вівсянку, гречку, ікру, рис, морську рибу, мідії, субпродукти, м`ясо, пшеничні висівки, насіння соняшнику, зародки пшениці, банани і гарбуз.

Ці продукти містять велику кількість цинку, тому і корисні для вживання при лупі. Корисний також буряк, оскільки в ньому міститься багато кремнію, морські водорості, шпинат і хліб з висівками.

Якщо у вас дерматит шкіри голови, то необхідно приймати антигістамінні препарати. Слід також перевіритися на наявність грибкової інфекції.