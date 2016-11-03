ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодів

В Україні з початку року під час пожеж загинули майже 1300 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В цілому, за даними ДСНС, з початку року в країні виникло 66 тис. 333 пожежі, з яких 23 тис. 058 - в житловому секторі. «Кількість загиблих на пожежах вже сягає 1 тис. 282 людини, а постраждалих – 997», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожцього року в Україні загинуло 1 тис. 239 людей внаслідок пожежПри цьому в Держслужбі констатують, що кількість пожеж у житловому секторі збільшується восени, зі зниженням температурних показників, коли громадяни для обігріву власних приміщень часто використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного опалення.

У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дбати про належний протипожежний стан власних приміщень та дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті.