В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 162 тис. осіб

В Україні за минулий тиждень, 24-30 жовтня, грипом і ГРВІ захворіло понад 162 тис. осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Підкреслюється, що показники захворюваності на грип та ГРВІ у всіх регіонах України не перевищують епідемічного порогу.

Читайте такожРівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує показники минулого року на 20% - МОЗ"За звітний тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 162689 осіб, з них понад 66% - діти у віці до 17 років. По віковій структурі переважає захворюваність серед вікових груп 5-14 і 0-4 роки. Темп приросту захворюваності серед дорослих знизився на 2,4%, а серед дітей до 17 років збільшився на 2,1%», - йдеться в повідомленні.

Найбільше хворих зареєстровано у Київській області, найменше – у Тернопільській, зазначили в МОЗ.