Носові бактерії смертельно небезпечні для здоров`я

У будь-який момент життя до 30% абсолютно здорових людей можуть постраждати від бактерій staphylococcus aureus, які розвиваються в носі. В більшості випадків ці бактерії нешкідливі, але останнім часом стійка до антибіотиків форма бактерій під назвою С. aureus стає все більш поширеним захворюванням. За наявності такої носової інфекції лікування є довгим і важким. С. aureus здатна привести до пневмонії, якщо мікроби потрапляють в легені, а також до абсцесу, серйозних шкірних інфекцій і запалення. Бактерія навіть може вторгнутися в кровотік і викликати небезпечні для життя хвороби.

Коли в 1940-х роках був відкритий пеніцилін, практично всі види С. aureus були уразливі для нового антибіотика. Але, як говорять медики Гарвардського університету /США/, через десятиліття розвинулися сильні бактерійні мутації, стійкі до дії пеніциліну і аналогічних препаратів. С. aureus поводиться як та інші стафілококи і живе як правило в носі або на шкірі, іноді стаючи причиною легеневих інфекцій і небезпечніших діагнозів. Лікарі радять для захисту власного здоров`я частіше і триваліше мити руки з милом і не користуватися чужими засобами гігієни, носовими хустками і рушниками.

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