Люди з депресією гостріше відчувають біль

Люди з серйозними депресивними розладами мають низький больовий поріг і гостріше відчувають біль. Згідно аналізу результатів сканування головного мозку, депресія змінює функціонування нейронної мережі в мозку. За словами лікарів, хронічний біль і депресія часто є дублюючими один одного синдромами: періодичний або хронічний біль виникає більш ніж у 75% пацієнтів з депресією, а 60% людей з хронічним болем повідомляють про симптоми емоційної пригніченості. Фахівці Каліфорнійського університету спробували з`ясувати нейробіологічну основу цього взаємозв`язку.

При експерименті у добровольців з діагностованою депресією контролювалися показники функціональної магнітно-резонансної томографії мозку при дії теплового пристрою, нагрітого до болісної для шкіри температури, - в середньому 46,4 градуса за Цельсієм або близько 115 градусів за Фаренгейтом. При цьому в деяких мозкових ділянках була відмічена висока активність. Американські учені зробили висновок, що нервово-емоційні порушення безпосередньо позначаються на роботі мозку, який при депресії підвищує відповідь нервової системи на біль.

ami-tass.ru