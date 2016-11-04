В Україні створять медичний центр на зразок канадського Seven Oaks General Hospital

В.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун зустрілася з делегацією з Канади на чолі з Міністром зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці Канади Меріен Міхичук і Надзвичайним та Поважним послом Канади Романом Ващуком, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Читайте такожВчені з Канади виявили фермент, який нейтралізує дію цукру“Канада надає величезну допомогу Україні, зокрема, через ініціацію спільних україно-канадійських програм. Українці відчувають підтримку з боку Канади та розуміють, що є на кого покластися», – зазначила під час зустрічі доктор Уляна Супрун.

Доктор Уляна Супрун розповіла делегатам про проблемні питання сфери охорони здоров’я в Україні та представила детальну програму реформ, своє бачення покрокових змін.

Одним із напрямків майбутньої співпраці – можливість створення в Україні центру, який займатиметься від профілактики до відновлення та реабілітації пацієнтів. Прототипом стане канадський Seven Oaks General Hospital.

Читайте такожЛікарів з Канади нагородили за допомогу українським військовимМеріен Міхичук запропонувала команді МОЗ України долучитися до спільної з Міністерством соціальної політики програми, яка дозволить підвищити безпеку та умови праці на шахтах, адже рівень виробничих травм найбільший саме у цій сфері. Канадійці поділились досвідом медичної опіки над своїми працівниками, та заохотили брати активну участь у розроблені стандартів безпеки на робочих місцях в Україні.

Міністр запевнила, що підтримка з боку Канади триватиме надалі, а бажання запроваджувати спільні програми та ділитися досвідом успіху Канади лише зростає. Ця зустріч стане початком плідної співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Урядом Канади.