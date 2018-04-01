Як не треба лікувати ГРВІ

Прокидається людина вранці - в очах пісок, ніс не дихає, тіло ниє, в голові шумить, і взагалі жити складно. А жити потрібно: сніданок готувати, дітей в садок або школу вести, на роботу їхати, та ще і на роботі працювати. Найлогічніший вихід в такій ситуації – упаковка з розчинним зіллям, типу «Колдрекса» або «Терафлю». Варто це випити, і життя починає налагоджуватися. Але до певного часу: поки протягом дня чоловік не відчує себе «вимкненим» як лампочка. Чому? – адже зроблено все, що було наказане інструкцією і рекламою.

Про війну двома словами

Одвічні вороги людини - ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) і грип. Це інфекційні захворювання. Вірус проникає до нас в організм і починає пакостити. Організм – система складна і надійна. Він виставляє бійців: клітини імунітету починають воювати з вірусом. В процесі битви і віруси, і клітини гинуть і руйнуються. У нас підвищується температура, в кров потрапляють токсини, для поправки самопочуття ми починаємо приймати ліки.

Але потрібно чітко розуміти, що усі пілюлі призначені кожен для своєї мети.

Існує основна мета: перемогти вірус. Для цього призначені препарати інтерферонового ряду, що допомагають імунітету. Нагадаємо, що дозування, тривалість курсу і способи прийому таких препаратів призначаються лікарем.

Але є і додаткове завдання: зняти інтоксикацію. Щоб голова не боліла, ніс дихав, піску в очах не було, і ноги ходили. Ось для цього і призначена основна більшість тих самих шипучих порошків-пігулок, що є комплексними препаратами парацетамола. Якщо уважно подивитися на упаковку, там можна виявити наступне: «для зняття / полегшення основних симптомів простуди і грипу» з «широким діапазоном дії»: жарознижуюче, болезаспокійливе, протинабрякове.

З чого зроблені шипучки

Ось список речовин, які найчастіше входять до складу таких комплексних препаратів:

Парацетамол: має жарознижуючу і болезаспокійливу дію, є слабким протизапальним;

Фенілефрін: звужує судини, за рахунок чого усувається набряк слизової дихальних шляхів, тому дихати легше, а з очей не течуть сльози;

Хлорфенамін: разом з протиалергічною дією він також знижує набряклість слизової, пригнічує кашель, зменшує набряклість кон`юнктиви очей, зменшує нежить;

Декстрометорфан: надає виражену протикашельну дію, усуває сухий кашель;

Аскорбінова кислота (вітамін С) і інші вітаміни і їх аналоги роблять масу корисних речей, зокрема підвищують загальну опірність організму;

Кофеїн та інші стимулятори: сприяють розумовій активності, знижують втому.

Злі батареї

Зважаючи на склад, комплексні протипростудні препарати непогано заряджають, що дозволяє протриматися на плаву під час простуди. Проте користуватися цією «батареєю» треба обережно.

По-перше, уважно прочитайте інструкцію і з`ясуйте, яке саме добове дозування. Інакше, випиваючи по 10 «коктейлів» протягом робочого дня, протягом тижня можна здорово «підсадити» організм (наприклад, як при застосуванні енергетичних напоїв). Якщо після закінчення дії препарату, вам стає набагато гірше, значить, час викликати лікаря і починати лікуватися серйозно.

По-друге, якщо ви збили всі симптоми простуди – температуру, закладенність носа – це не означає, що ви вже здорові. Більш того, збивати температуру не завжди правильно: температура показує, що ваш імунітет активно чинить опір вірусу, не потрібно зайвий раз його пригнічувати.

І, нарешті, приймати такі препарати у великих кількостях – не найдешевше і разом з тим не найефективніше лікування.

Вам потрібно бути у формі? До ваших послуг величезний арсенал засобів, відомих з дитинства: від лимона з імбиром і медом до морсу з журавлини. Організм буде вдячний.

До речі. Ось декілька порад, що дозволяють зменшити ризик зараження грипом в місцях скупчення великої кількості людей

Словом, суть цієї розповіді проста: усуваючи лише симптом, ви не усуваєте причину. Так, організм може самостійно справитися з інфекцією, але скільки людей ви встигнете заразити за цей час? Звичайно, грип зараз не такий небезпечний, як 100 років тому, проте він так само не любить фамільярного ставлення до себе. Не варто покладатися виключно на рекламовані препарати і особистий досвід боротьби: якщо ви вважаєте, що захворіли, звернітсься до лікаря.

При цьому очевидно, що якщо ці препарати приймаються відповідно до інструкції або призначення і в комплексі з іншими ліками, то користь від них явна.

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