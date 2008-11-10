Постав запитання головному гастроентерологу України

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"Гаряча" лінія у МОЗ України

Завтра - 11 листопада з 9-00 до 13-00 - у МОЗ України працюватиме телефонна «гаряча лінія» за участю Наталії Харченко д.м.н., професор, зав. кафедрою гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «гастроентерологія». Телефон «гарячої лінії»: 8 (044) 253-54-84.

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