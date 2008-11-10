Хто захистить українських медиків під час економічної кризи

Прес-конференція в галузевій профспілці

Прес-конференція членів Президії ЦК Профспілки працівників охорони здоров‘я України, присвячена активізації дій галузевої профспілки щодо посилення соціально-економічного захисту працівників охорони здоров‘я в умовах соціально-економічної кризи та політичної нестабільності (м.Київ, Федерація профспілок України, майдан Незалежності, 2, 3 поверх, кімн. 320). Реєстрація об 11-30.

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