Тернопільщина: дератизацією охоплено лише 59% установ

На Тернопільщині дератизаційними роботами (знищення гризунів) охоплено лише 59% бюджетних установ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний державний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН, це - дитячі, лікувально-профілактичні заклади і заклади культури.

За його даними, в області за 9 місяців 2008 року зареєстровано 16 випадків лептоспірозу. Захворюваність фіксували у восьми районах області, а в Бучацькому, Теребовлянському районах і в Тернополі її реєструють 2 роки поспіль. “Основна причина такої ситуації – відсутність належної боротьби з гризунами”, – констатує С. ДНІСТРЯН.

Він зауважив, що у бюджеті області на 2009 розраховують закласти таку суму, якої б вистачило для проведення дератизації в усіх закладах бюджетної сфери, а також проведення виконання дезінфекції всіх джерел водопостачання.

У 2007 році в області було зафіксовано 30 випадків захворюваності на лептоспіроз, із них 6 – смертельні. За останні 10 років на Тернопільщині площа, охоплена дератизацією, скоротилася більше ніж в 3 рази.