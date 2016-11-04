В Україну не пустили більш як 4 тонни зараженого польського салату "Айсберг"

У Київській області 31 жовтня при проведенні фітосанітарного контролю на митному посту «Святошин» у вантажі салату «Айсберг» вагою 4,125 т походженням з Польщі було виявлено карантинний організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

Як повідомляють в Держпродпотребслужбі, цей шкідливий організм обмежено поширений на території України.

Заражений вантаж повернено.

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