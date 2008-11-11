Лікувальна мідь

Мідна гарнітура швидко вбиває бактерії в лікарняних палатах, навіть коли інші заходи інфекційного контролю виявляються марними.

Експеримент проводився в клініці Selly Oak в Бірмінгемі. Там на десять тижнів були встановлені мідні крани, мідні сидіння на унітаз і мідні листи, що захищають двері, від забруднення руками. Як з`ясувалося, вся ця фурнітура швидко знищила прості мікроби. Учені вважають, що мідь "душить" бактерії, не даючи їм дихати. Крім того, цей метал не дає мікробам харчуватися і руйнує їх ДНК.

Тепер дослідники пропонують замінити фурнітуру у всіх лікарнях і клініках на мідну. Помилково вважається, що мідь - це дорогий метал. За вартістю вона однакова з нержавіючою сталлю. Лікувальні властивості міді були відомі відвіку. Ще 4 тисячі років назад єгиптяни використовували її для стерилізації ран і питної води. Ацтеки лікували цим металом шкірні захворювання, а Гіппократ рекомендував застосовувати мідь для позбавлення хворих від виразок на ногах.

"Вокруг света"