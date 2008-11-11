Вітамін D захищає від радіації

Експерт із радіології Департаменту охорони здоров`я Нью-Йорка Деніел Хейс встановив, що одна з форм вітаміну D може захистити людський організм від радіоактивного опромінення невисокої інтенсивності.

На думку вченого, активна форма вітаміну D - кальцитріол - може послужити надійною речовиною-протектором. Його можна приймати і до, й після радіаційних аварій з низьким рівнем випромінювання, пише вчений у статті, опублікованій в Іnternatіonal Journal of Low Radіatіon.

Хейс доводить, що кальцитріол залучений в життєві цикли клітин, а також активізує рецептори вітаміну D в організмі, які забезпечують імунні реакції. Ці рецептори, у свою чергу, допомагають у виробництві білків, які захищають від радіації.

Уже давно в усьому світі шукають речовини, здатні без побічних ефектів перешкодити радіаційному ураженню тканин людського тіла, а значить - руйнуванню ДНК і розвитку раку.

Такі речовини можуть стати незамінними для космонавтів, тому що космічні кораблі, зокрема, беззахисні перед космічним випромінюванням і сонячною радіацією.

РІА Новости