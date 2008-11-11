Капуста від застуди

Осінь - це сезон капусти. Неважливо, який сорт у вас на столі: цвітна капуста, брокколі, брюссельська капуста, червонокачанна капуста.

Капуста ідеальна для профілактики застуди навіть тоді, коли з`явилися перші ознаки захворювання. Вона забезпечує організм вітамінами і мінеральними речовинами, які зміцнюють імунну систему і озброюють тіло проти інфекцій. Майже всі сорти капусти багаті на вітамін C, що блокує прояви застуди.

Варена брюссельська капуста містить, наприклад, більше вітаміну C, ніж та сама кількість апельсинів. А варена брокколі містить удвічі більше вітаміну С, ніж лимони.

Крім того, в капусті є вітамін E. Обидва вітаміни є важливими антиоксидантами, які зв`язують вільні радикали і захищають клітини від проникнення хвороботворних мікроорганізмів.

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