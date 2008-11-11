Донеччина: у реанімацію потрапили троє людей, що отруїлися грибами

09:50, 11 листопада 2008
Країна
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У важкому стані

У Донецькій області, в реанімаційне відділення лікарні №2 міста Горловки, потрапили троє людей з діагнозом «отруєння грибами».

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Донецькій області, з потерпілих чоловік, 1955 року народження, знаходиться у важкому стані, жінки 1951 і 1985 років народження - у важкому і середньому стані. Всі вони вживали гриби.

 

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