Донеччина: у реанімацію потрапили троє людей, що отруїлися грибами
09:50, 11 листопада 2008Країна
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У важкому стані
У Донецькій області, в реанімаційне відділення лікарні №2 міста Горловки, потрапили троє людей з діагнозом «отруєння грибами».
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Донецькій області, з потерпілих чоловік, 1955 року народження, знаходиться у важкому стані, жінки 1951 і 1985 років народження - у важкому і середньому стані. Всі вони вживали гриби.
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