Землі дитячого санаторію в Алупці не скорочуватимуть

Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання кримської прокуратури і відмінив рішення про зменшення території дитячого спеціалізованого санаторію імені Боброва в м. Алупка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, міська рада Алупки своїм рішенням залишила медустанові близько 42% його території. Депутати міськради відмінили державний акт оздоровчої установи на право користування землею і вилучили у нього 6,1 га, дозволивши оформити документи тільки на 5,1 га. Потім право на коректування меж міськрада вирішила відстоювати в суді, при цьому відрізавши у здравниці ще 3 га, нагадує прокуратура.

«Вища касаційна інстанція визнала, що розмір земельної ділянки санаторію в 4,8 га (замість 11,2), який в Алупкінській міськраді вважають достатніми для здравниці, встановлений абсолютно безпідставно», - повідомила прокуратура Криму.

У зв`язку з цим справа направлена на новий розгляд.

Довідка УНІАН. У дитячому санаторії ім. Боброва Міністерства охорони здоров`я України лікують кістково-суглобовий туберкульоз та інші захворювання опорно-рухового апарату.