У чернівецьких дитсадках малюки знову захворіли на кишкову інфекцію

У Чернівцях батьки 15 дітей віком 2-6 років звернулися до лікарів, підозрюючи у дітей гостру кишкову інфекцію. Четверо малюків госпіталізовано.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі міської ради з посиланням на заступника головного Державного санітарного лікаря міста Валерія ВОСТРІКОВА, із 15 дітей, батьки яких одночасно звернулися за медичною допомогою, 13 відвідують дитсадки, в тому числі семеро - одну дитячу установу.

За словами В.ВОСТРІКОВА, міська СЕС «одразу ж розпочала епідрозслідування». 8-10 листопада фахівці СЕС провели весь комплекс передбачених у такій ситуації заходів, відібрано проби продуктів, розпочато перевірки постачальників.

На думку головного санітарного лікаря міста, причиною захворювання дітей міг бути як «харчовий, так і вірусологічний фактор передачі, що характерно для цієї пори року». Остаточний діагноз буде визначено лікарями після отримання результатів бактеріологічних досліджень.

Водночас у Чернівецькій СЕС переконані, що «жодних підстав» для занепокоєння батьків, діти яких відвідують дошкільні установи міста, немає. Там стверджують, що епідемічна ситуація контрольована, вжиті усі необхідні заходи для локалізації можливого фактору захворювання дітей, посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в усіх дошкільних установах міста, з харчування дітей рекомендовано тимчасово виключити продукти, які не проходять термічної обробки.

Як повідомляв УНІАН, схожа ситуація у Чернівцях була у середині вересня, коли з підозрою на гостру кишкову інфекцію до лікарів звернулися батьки 86 дітей, які відвідують дошкільні установи. Три дитсадки закривали на карантин, але остаточне джерело інфекції так і не визначили. Було розірвано угоду з постачальником в дитсадки м’ясопродуктів, які потрапили під підозру епідеміологів. Прокуратура порушила за цим фактом кримінальну справу, але про результати її розслідування досі не повідомили.