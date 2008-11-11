Державна служба лікарських засобів припиняє прийом документів на видачу ліцензій

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення припиняє прийом заяв та документів до них щодо видачі ліцензій та відповідних копій ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв’язку з розміщенням на сайті Кабміну постанови КМУ від 17.10.2008 р. №955.

Як повідомляє УНІАН голова ліквідаційної комісії, заступник голови Державної служби лікарських засобів Володимир КАРАСИК, документи, які були подані до Державної служби 04.11.2008 р., 05.11.2008 р., 06.11.2008 р. і щодо яких не прийняті рішення про видачу ліцензій та копій ліцензій, Державною службою розглядатися не будуть.

Зазначені документи суб’єкти господарювання можуть отримати в к. №10.