Дефіцит калія може стати причиною гіпертонії

Низький рівень калія так само небезпечний для серцево-судинної системи, як і завищені концентрації натрію в крові, запевняють кардіологи з Університету Техасу. За їх словами, про шкоду солі для серця вже давно відомо, але на важливу роль калія в харчуванні зверталася мало уваги. Медики підкреслюють, що для зниження артеріального тиску необхідно запобігати дефіциту речовини в організмі, вживаючи більше молока, виноград, бобів, цитрусових, бананів, капусти брокколі, ківі або картоплі.

Лікарі проаналізували аналізи приблизно 3 тис. 300 осіб і встановили тісний зв`язок кількості калія з показниками тиску. Чинники ризику віку, наявність цукрового діабету, звички куріння і високого холестерину були прийняті до уваги при обробці даних. Чим менше калія одержувала людина з харчовими продуктами, тим вище був ризик гіпертонії. При нестачі вітаміну вірогідність захворювання була набагато вища, ніж при перевищених рівнях натрію. Учені прийшли до висновку, що конкретний ген під назвою WNK1 відповідає за вплив калія на тиск: його активність ще належить вивчити.

ami-tass.ru