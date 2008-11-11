Що потрібно нашому імунітету?

Ви вирішили зміцнити імунітет, але не знаєте, як це зробити?

Давайте спершу спробуємо розібратися, як взагалі працює наша імунна система. Першим бар`єром на шляху інфекції стає слизові оболонки і шкіра. Більшість шкідливих бактерій і мікробів відсіваються саме на цьому етапі.

Якщо ж бактерії і мікроби виявилися настільки хитрими, що змогли подолати першу перешкоду, то за справу беруться фагоцити, Т-лімфоцити, В-лімфоцити.

Вони вже завдають точкових ударів, знищуючи ворогів нашого організму.

Останнім кроком є видалення з організму «знищеного ворога».

Нашій імунній системі для нормального функціонування вкрай необхідний вітамін А, що підвищує працездатність власних інтерферонів, захищає від негативного впливу вилочкову залозу, стимулюючи при цьому її діяльність. Важливо відзначити, що приймати вітамін А необхідно з розумом. Річ у тому, що нашому організму властиво накопичувати вітамін А, тому безконтрольний прийом його може привести до токсичної реакції.

Важливим для нашої імунної системи є і селен. Селен перешкоджає проникненню в організм людини будь-яких вірусів, сприяє виведенню радіонуклідів. Але і з селеном не слід перестаратися. Чому? Тому що надлишок селену в організмі може привести до ураження печінки, а також до серйозних неврологічних проблем.

Не забуватимемо і про необхідному нам вітаміні Е - необхідний і старому і молодому організму, але особливо важливо приймати його літнім людям. Він виводить з організму «шкідливі» жири, шлаки і токсини. При цьому важливо враховувати, що вживати багато вітаміна Е не слід, оскільки якщо приймати цей вітамін безконтрольно, то він, накопичуючись в організмі, здатний прискорювати процеси старіння.

Зверніть увагу і на те, щоб ви одержували необхідну денну дозу вітаміну С - в крові підвищується кількість інтерферону. При цьому, треба відзначити, що перевищувати денну дозу вітаміну С також не слід. Регулярне її перевищення (70-100мг) може привести до розладів сну, відчуття неспокою, порушення нормальної роботи підшлункової залози, а також вуглеводного обміну. Крім всього вищепереліченого, може розвинутися цукровий діабет, початися руйнування зубної емалі, утворення каменів в нирках.

Нашому імунітету необхідні і вітаміни групи В - стимулюють його роботу в періоди стресу (емоційного або фізичного). Якщо в організмі спостерігається брак цих вітамінів, то знижується можливість боротьби організму з інфекціями. Важливо сказати, що великі дози цих вітамінів можуть спровокувати розвиток алергічної реакції, тому перед початком прийому цього вітаміну потрібно порадитися з своїм лікарем, для того, щоб визначити необхідну саме вам дозування.