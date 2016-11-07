Китай виділяє 200 тис. доларів на розвиток в Україні інклюзивної освіти дітей з інвалідністю

Дружина президента України, голова Благодійного Фонду Марина Порошенко та голова Міжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжун (Китай) підписали грантовий договір на суму 200 тис. доларів (еквівалентно 5,2 млн грн) на розвиток інклюзивного освітнього середовища в нашій країні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Читайте такожУкраїна та Китай продовжуватимуть співпрацю у сфері охорони здоров’яЗазначається, що грантові кошти від Китаю будуть спрямовані на розвиток науково-педагогічного експерименту, який дружина президента спільно з Міністерством освіти і науки реалізуватимуть в Запорізькій області у 2016-2019 роках.

Нині із 600 шкіл регіону лише 51 - з інклюзивним навчанням.

«Таким чином, головним завданням проекту є максимальне включення дітей з інвалідністю в активні суспільні відносини шляхом створення інклюзивного освітнього середовища. Ключова перспектива проекту полягає в тому, що вже за три роки напрацьовані результати ляжуть в основу дорожньої карти запровадження інклюзивної освіти в усіх регіонах України», - йдеться у повідомленні.

Порошенко озвучила статистику, згідно з якою в Україні налічується 700 тисяч дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

«При цьому ми маємо дуже невтішну статистику: лише 10% із них навчаються в інклюзивних школах, а решта перебувають за межами соціалізації та повноцінного суспільного життя», - зазначила вона.

У свою чергу Цзяньчжун наголосив, що сьогоднішній договір – це не одноразова акція, а початок великої українсько-китайської співпраці в рамках благодійного проекту «Сяйво Шовкового Шляху».

Читайте такожНа реабілітацію дітей з ДЦП у Міжнародній клініці відновного лікування виділено понад 11 млн грнДружина президента подякувала голові Міжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху і висловила сподівання, що спільні зусилля допоможуть виховати серед «особливих» дітей відомих українських науковців, паралімпійських чемпіонів або митців.