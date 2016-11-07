В Україні кількість отруєнь алкоголем зросла до 145 випадків, 68 людей померли

В Україні кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем зросла до 145 випадків, 68 людей померли.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зареєстровано новий летальний випадок отруєння сурогатами алкоголю, підтверджений результатами судово-медичної експертизи, в м.Куп’янськ Харківської області.

Читайте такожУ людей, отруєних сурогатним алкоголем, пригнічуються процеси зсідання крові - токсикологЗагалом у цьому регіоні кількість отруєнь становить 99, із них померли 52 людей. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 49 померлих.

За оперативними даними, у Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося - 46 осіб, з них померли - 16).

Зокрема, у Миколаївській області отруїлося 6 осіб, померло – 6; Житомирській – 3, померла одна особа, Дніпропетровській - 8 осіб, померло – 2; Донецькій - 9 осіб, з них 5 померло; Луганській отруїлося та померло 2 особи; Запорізькій отруїлося 18 осіб.

Згідно з результатами судмедекспертизи, у 55 померлих виявлено в крові метанол (Харківська область – 49, Миколаївська область – 5, Житомирська – 1).

Читайте такожВ Україні кількість жертв сурогатного алкоголю зросла до 67 людейЯк повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.