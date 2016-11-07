47% українців користуються послугами лише державних медустанов - опитування

47% опитаних українців заявили, що користуються лише послугами державних медичних установ, і лише 6% надають перевагу приватним медичним установам.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

Читайте такожВ Україні створили Асоціацію приватних медичних закладівЗгідно з результатами опитування, 26% опитаних вказали, що окрім послуг державних медичних установ звертаються за умови наявності у сім’ї додаткових коштів до приватної медицини. 15% заявили, що поряд із державними послугами звертаються до приватних закладів у випадку серйозної хвороби в сім’ї.

Водночас майже 70% опитаних не задоволені державними медичними послугами, які вони отримували за останні 5 років. Задоволені тою чи іншою мірою рівнем послуг у державних медичних закладах 24% респондентів. Найбільше тих, хто висловив своє незадоволення в цій сфері, проживають на Півдні (85%). У віковому та майновому розрізах негативно оцінили ці послуги старші люди та ті, хто має низькі доходи.

Читайте такожПриватна страхова модель медицини різко погіршить якість медпослуг в Україні - МОЗКрім того, 55% опитаних заявили, що за останні 2 роки загальна якість державних медичних послуг для країни погіршилася. Лише 12% респондентів побачили покращення в цій сфері. 27% вважають, що нічого в рівні якості державних медичних послуг не змінилося. 6% не змогли відповісти на це питання.

У той же час респонденти досить позитивно оцінили зміни, які відбулися у сфері приватної медицини. 25% опитаних вважають, що за 2 роки якість послуг у приватних медичних закладах покращилася і лише 15% заявили, що вона погіршилася. 17% вважають, що змін у цій сфері за останні 2 роки не відбулося. Третина респондентів взагалі не користувалася послугами в цьому секторі медицини.

Згідно з результатами опитування, основним джерелом інформації стосовно лікування, послуг є медичні працівники (67%) та друзі, сім’я (45%). Також близько чверті отримують інформацію з інтернету, від аптекарів, з телевізійних програм.

Дві третини опитаних знають, хто є їхнім сімейним лікарем або терапевтом. Половина опитаних довіряють своєму лікарю, 19% – не довіряють. 31% не змогли відповісти на це питання.

Крім того, зазначається, що 83% підтримують вакцинацію дітей проти таких хвороб, як поліомієліт, кір, туберкульоз, гепатит B, дифтерія та інші. Лише 9% не підтримують цього виду профілактики. 77% вважають, що щеплення повинно бути обов’язковим, 12% – не підтримують цю ідею, 11% не могли визначитися із відповіддю на це питання.

Читайте такожУкраїна і Китай уклали угоду про надання нашій країні 50 "швидких"69% опитаних заявили, що підтримують ініціативу, щоби до водіїв швидкої допомоги ставилася вимога закінчити медичні курси з надання першої допомоги та допомоги при отриманні травм, 23% – не підтримують цю ідею.

Довідка. Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами й типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%. Терміни проведення дослідження: 13–20 жовтня 2016 року.