Більшість українців заявили, що в них не вимагали хабара за лікування – опитування

Більшість (69%) опитаних українців заявили, що в них не вимагали хабара за лікування або медичні послуги протягом останніх двох років; водночас 25% опитаних заявили про наявність фактів корупції.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

Читайте такожВ Одесі затримано лікаря за підозрою в одержанні 3 тис. дол. хабараСвоєю чергою 59% опитаних заявили, що відчували себе зобов’язаними дати медичному працівнику не грошовий подарунок (алкоголь, шоколад, їжу), щоби віддячити за лікування. Лише третина не відчували таких зобов’язань.

Найбільше тих, хто відчували зобов’язання "подякувати" лікарю, на заході та в центрі (66%), найменше – на сході (48%).

"Водночас слід зазначити, що на півдні досить високий рівень несприйняття явища "подяки" медичному працівнику: 42% не відчувають жодних зобов’язань. Більш зобов’язаними щодо подарунку лікареві себе відчувають жінки (64%), аніж чоловіки (53%)", – йдеться в повідомленні.

Найпоширенішою сумою "подяки", яку вимагали за лікування або медичні послуги, є 100–250 грн (23%). У 16% вимагали від 250 до 500 грн, у 14% – 500–1000 грн, у 16% – понад 1000 грн. Найменш поширена сума "подяки" – до 50 грн (4%).

Читайте такожЛьвівщина: головного лікаря районної лікарні затримали на хабаріЛише 5% заявили, що не платили б жодних хабарів, якщо б їх попросили заплатити за лікування.

Довідка. Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами й типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,5 %. Терміни проведення дослідження: 13–20 жовтня 2016 року.