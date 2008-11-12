Якщо болить голова

Згідно даних статистики, сімдесят відсотків головних болів відбуваються із-за перенапруження. Але іноді, головний біль може бути пов’язаний і з деякими захворюваннями. Таких захворювань близько п`ятдесяти.

Якщо ж біль викликаний все ж таки втомою і перенапруженням, то ви цілком можете допомогти собі позбавитися мігрені, скориставшись нескладними методами.

Можна постаратися зупинити напад мігрені або хоч би полегшити біль у такий спосіб. Ляжте на ліжко, розслабтесь і постарайтеся ні про що не думати. Голову при цьому необхідно туго стягнути рушником. Бажано, щоб штори в кімнаті були запнуті. Це потрібно для того, щоб яскраве світло не подразнювало очей. Деяким людям допомагають гірчичники, поставлені на ділянку шиї або між лопатками.

Можна також протягом п`яти-десяти хвилин попарити ноги в гарячій воді. Для того, щоб підсилити ефект, додайте у воду невелику кількість сухої гірчиці.

Можуть допомогти і холодні компреси. Наберіть в таз холодної води, додайте в неї лід і невелику кількість солі. Змочіть складене в чотири шари рушник у розчин і прикладіть його до голови. Міняйте компрес кожні дві-три хвилини доти, поки вам не стане легше.

Якщо голова сильно розколюється, то зняти напруження з м`язів ви зможете, зробивши прості вправи. Відкиньтеся на спинку стільця і зіпріться головою об стіну або підголовник. Після цього, якщо біль триває, почніть поволі обертати головою: спочатку нахиліться до лівого плеча, потім відкиньте голову назад, потім до правого плеча і вперед. Потім повторіть вправу у зворотному напрямі, затримуючись в кожній позиції на пару секунд. Бажано звільнити волосся від шпильок, гумок і шпильок. Можна також розчесати волосся дерев`яним гребенем.