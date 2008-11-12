Кава: міфи і правда

Останнім часом дуже багато відкриттів учені роблять щодо корисних або, навпаки, шкідливих властивостей кави. Нещодавно учені додали в цю «скарбничку» ще два відкриття, які, найімовірніше, виявляться достатньо цікавою для любителів кави.

Учені із США, деяких країн Європи і Японії, проводили дослідження, намагаючись з`ясувати, як впливає на організм вживання великої кількості кавою протягом дня.

Виявилось, що люди, що вживають за добу понад чотирьох чашок кави, рідше страждають на цукровий діабет, хвороби серця, подагру, каменів в жовчному міхурі і нирках, а також від вікової втрати пам`яті.

Але, на цьому дослідження не закінчилися. Учені вирішили ретельно перевірити загальний стан кофеманів, для того, щоб визначити: чи немає негативної дії на організм після значної кількості кави.

Виявилось, що такі наслідки є і вони достатньо серйозні. Фахівці стверджують, що вживання понад чотирьох чашок кави в день (навіть маленьких) здатне у декілька разів збільшити ризик розвитку остеопорозу. Медики пояснюють це тим, що кофеїн сприяє виведенню з кісток кальцію, який просто необхідний для забезпечення твердості кісток. Навіть незначна травма може привести до перелому.

Фахівці радять всім любителям кави потурбуватися про своє здоров`я наперед і звернутися до свого лікаря для того, щоб він призначив їм препарати кальцій і вітамін Д3, який сприяє кращому засвоєнню кальцію.