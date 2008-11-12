В Узбекистані понад 40 немовлят заражені ВІЛ-інфекцією

Більше ніж 40 немовлят заразилися вірусом імунодефіциту людини в одній з лікарень міста Наманган на сході Узбекистану, повідомили офіційні особи.

Як розповіли представники міністерства охорони здоров`я, розпочато розслідування, покликане встановити, яким чином сталося зараження дітей, більшість з яких - новонароджені.

Факт зараження дітей в Узбекистані був виявлений в жовтні, і справу, за деякими даними, було передано в прокуратуру.

Однак місцеві засоби масової інформації, які жорстко контролюються владою, про це нічого не повідомляли.

Працівники гуманітарних організацій кажуть, що через стереотипи відносно хворих на СНІД, а також атмосферу глибокої секретності про багатьох спалахів зараження ВІЛ у лікарнях навіть не повідомляється.

BBCrussian.com