Силіконові імплантати призводять до розвитку лімфоми

Жінки, які хочуть збільшити розмір грудей за допомогою силіконових імплантатів, піддаються ризику розвитку рідкісної форми лімфоми – злоякісній пухлині тканин організму. В більшості випадків після операції може розвинутися Т-клітинна лімфома, що характеризується швидким ростом пухлини і несприятливим прогнозом лікування. Як правило, така форма лімфоми надзвичайно рідко зустрічається і складає три або менше відсотків всіх випадків метастазування.

Автори цього дослідження з Інституту раку в Амстердамі /Голландія/ зібрали національну базу даних, що включає всі випадки лімфоми грудей, діагностовані в період між 1990 і 2006 роками. Онкологи довели, що наявність грудних імплантатів в 18 разів підвищувала ризик Т-клітинної лімфоми. Лікарі вважають, що силіконові імплантати діють токсично на клітини і шкодять роботі імунної системи. Хронічні аутоіммунні розлади у свою чергу ослабляють захист організму і впливають на формування небезпечних захворювань.

ami-tass.ru