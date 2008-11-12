Уряд забезпечить кожну школу медпрацівником

Кожен навчальний заклад буде забезпечений медичним працівником. Якість підготовки вчителів фізкультури у вищих навчальних закладах перевірять. Програму курсу фізичної підготовки переглянуть. Таких висновків дійшли члени уряду на спільному засіданні колегій Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки і Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту під головуванням віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації КМУ.

Засідання було проведено за дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, за ініціативи якої Кабінет Міністрів на засіданні 5 листопада заборонив кроси на уроках фізкультури. Таке рішення спричинили випадки загибелі школярів під час фізичних навантажень.

На спільному засіданні колегій було вирішено підвищити якість фізичного виховання в навчальних закладах; збільшити фізичну активність дітей до 10-12 годин на тиждень з перевагою ігрових навантажень; провести переатестацію та переліцензування вузів, які готують учителів фізкультури, реконструкцію і ремонт спортзалів; забезпечити їх сучасним спортивним інвентарем; спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я підготувати план реорганізації шкільної медицини з урахуванням думки українських та міжнародних експертів.

Наукове дослідження, проведене Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України і Сумським педагогічним університетом, виявило, що тільки 30% дітей можуть виконати нормативи фізичної підготовки на уроках фізкультури. І лише у 18-24% дітей процеси відновлення функціонального стану організму після виконання нормативів відбувається без шкоди для здоров’я.

„За останні 6 років в Україні на уроках фізкультури сталося 13 смертельних випадків. І тільки один з них пов’язаний із травмою, а решта – наслідки серцево-судинних захворювань дітей”, – повідомив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.