Викладачі та студенти зможуть безкоштовно вивчати англійську мову - МОЗ

Українські викладачі, науковці та студенти зможуть безкоштовно вивчати англійську мову завдяки співробітництву Міністерства науки і освіти України та Соціального проекту з вивчення англійської мови «Lingva.Skills», який розроблено командою «Академії Навичок», повідомили УНІАН у МОЗ.

Читайте такожЛише 8% українців вважають, що медгалузь України близька до європейських стандартів

Перший заступник Міністра освіти та науки України Володимир Ковтунець наголосив, що знання англійської мови - одна із основних компетенцій, якою повинні володіти сучасні викладачі та науковці.

"Від сьогодні, ми надаємо можливість всім співробітниками Міністерства освіти і науки України, освітянам та науковцям по всій країні безкоштовно вивчити англійську мову завдяки Соціальному проекту з вивчення іноземних мов «Lingva.Skills»», - зазначив він.

Читайте такожБілінгви швидше відновлюються після інсульту

У свою чергу Голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Станіслав Куценко зазначив, що соціальний проект вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» зібрав понад 2 млн. заявок від українців протягом чотирьох місяців і став найпопулярнішим освітнім проектом в Україні.

"Вже навчаються на сайті проекту майже всі центральні органи влади, комітети Верховної Ради України та багато регіональних обласних державних адміністрацій та міських рад. Також до навчання англійській мові у проекті долучені соціально незахищені верстви населення: ВПО-особи, учасники бойових дій та члени їх сімей тощо. Ми хочемо щиро подякувати керівництву Міністерства освіти і науки України за ініціативу навчати за цією інноваційною методикою не тільки чиновників, але і вчителів, науковців та студентів», - сказав Куценко.

3 листопада був презентований Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо співробітництва в рамках реалізації Соціального проекту «Lingva.Skills», який надасть можливість видавати спільний диплом користувачам про успішне проходження навчання.