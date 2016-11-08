У проект Державного бюджету на 2017 рік закладено кошти на реімбурсацію



У проект Державного бюджету на наступний рік уряд заклав фінансування механізму повернення коштів за ліки — реімбурсацію, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Програма розпочнеться з 1 січня 2017 року та на неї передбачено 500 мільйонів гривень.

Як зауважив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, також у проекті бюджету передбачено 150 мільйонів гривень на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії по всій території України. .

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Прем'єр-міністр наголосив на необхідності придбання ангіографічного обладнання, яке дає можливість перевіряти судини серця, вчасно діагностувати та лікувати важкі хвороби серця.

"Наше завдання зараз - по усіх територіях дати можливість доступу до такої процедури", - зауважив прем'єр-міністр.