Чим шкідливе міське життя?

Мешканці мегаполісів живуть на 10 років коротше, ніж мешканці маленьких міст і сіл. У чому шкідливість життя у великих центрах? І як від неї захиститися? Причина перша: зниження імунітету

У чому виявляється: часто хворієте на інфекції, є схильність до алергії.

Це характерно для мешканців великих промислових міст. У Інституті імунології РАМН (Росія) вже багато років ведеться моніторинг імунітету населення у різних регіонах країни. Там склали карти імунного статусу населення Росії. На них чітко простежується зниження імунітету мешканців мегаполісів під впливом забруднення навколишнього середовища. І насамперед від забруднення повітря. Адже мегаполіси тим і відрізняються, що в них живе більше людей, працює більше виробництв, їздить більше машин. Все це призводить до того, що росте забруднення повітря викидами виробництв. Крім того, швидше розповсюджуються інфекції із-за високої скупченості населення, як в Москві, коли добиратися на роботу і з роботи доводиться буквально упритул до чужих тіл або машин. Тому в крупних промислових центрах - Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську - мешканці набагато частіше страждають інфекцією повітряних дихальних шляхів, а також від алергії. Алергія - це реакція імунітету на чужорідні речовини.

На думку директора НДІ імунології, академіка РАМН Рахима Хаїтова, найбільш небезпечний для імунітету чинник - шкідливі речовини, з якими людина має справу на роботі. Якщо людина працює на шкідливому виробництві, наприклад на металургійному заводі або ТЕЦ, або живе на відстані не більше кілометра від нього, імунітет у нього знижений. На другому місці - забруднення повітря автомобільним транспортом.

Перша лінія захисту

Прагніть запобігати інфекції, робіть профілактичні щеплення, у період епідемій уникайте великих скупчень людей.

Застосовуйте імуномодулювальні препарати, особливо для профілактики грипу.

Регулярно пийте курсами вітаміни С і Е.

Прагніть обладнати свій будинок так, щоб він був вільним від всього, що підвищує ризик алергії: скупчень пилу, пухових подушок, речей з натуральної шерсті. Всьому цьому сьогодні є заміна з сучасних синтетичних матеріалів.

Причина друга: дефіцит мікроелементів

У чому виявляється: швидко втомлюєтеся, до кінця дня погано мислите, нервуєтеся через дурниці.

Доктор медичних наук співробітник Інституту мікроелементів при ЮНЕСКО Ольга Громова вважає, що ці неприємності у мешканців великих міст - від дефіциту магнію або заліза. Основна ознака дефіциту магнію - підвищена чутливість, нервозність. Щодо дефіциту заліза, то для нього характерні погіршення пам`яті і зміна характеру.

Крім того, вихлопні гази автомобілів насищають повітря, свинцем і марганцем. Свинець небезпечний тим, що "заважає" нашому організму засвоювати в достатній кількості йод, а Росія і без того належить до країн, в яких серйозний дефіцит йоду. Надлишок же марганцю небезпечний тим, що, по-перше, може викликати хворобу Паркінсона, а по-друге, сприяє розвитку дефіциту заліза.

Крім того, для ділових людей у великому місті характерний дефіцит селену. Особливо він відчутний у віці між 42 і 49 роками: стан організму в цей період визначає, наскільки довге і "якісне" життя чоловік проживе.

Брак в організмі цинку, дуже важливого у формуванні імунітету, приводить до підвищеного ризику розвитку алкоголізму: за допомогою цинку відбувається утилізація алкоголю в безпечні продукти.

Друга лінія захисту

Щоб уникнути магнієвого дефіциту, включайте в раціон чорний шоколад, какао, всілякі горіхи, апельсини і бурі водорості - спіруліну, наприклад.

Щоб уникнути дефіциту цинку, їжте проростки пшениці, насіння, фісташки, яйця, ікру (причому будь-яку ікру, а не тільки чорну або червону), молока осетрових. Лідером же за вмістом цинку є устриці. При дефіциті цинку, особливо хронічному, можна приймати цинкові добавки: сульфат цинку, аспаргінат цинку.

Вживайте тільки йодовану сіль - вона нині є в будь-якому супермаркеті.

Щоб підгодувати організм селеном, не забувайте про капусту брокколі, кукурудзу, пшеничну кашу, житній хліб. Крім того, при селеновому дефіциті можна приймати звичайні полівітамінні комплекси, які можна купити в будь-якій аптеці.

Дефіцит заліза потрібно попереджати стравами з м`яса, печінки. Проте ефективне засвоєння заліза можливе тільки в кислому середовищі, тому так корисно поливати м`ясо соком лимона або лайма, запивати сухим вином або кислим соком. Причому врахуйте, що вуглеводи - хліб в котлетах, тісто в пельменях, а також молоко і яйця погіршують засвоєння заліза.

Причина третя: психологічне напруження У чому виявляється: часті перепади настрою, агресивність, втома від спілкування.

Психологи давно відзначили, що в мегаполісах люди спілкуються абсолютно інакше, ніж в невеликих населених пунктах, де кожен мешканець має свою значущу роль в маленькій "історії" селища або містечка, а сусіди знають декілька його поколінь. У мегаполісі люди частіше піддаються стресам, більше спілкуються з представниками інших націй і уродженцями інших міст. Таке "змішення жанрів" створює певну психологічну напруженість. На думку Ігоря Кузнецова, співробітника НДІ соціології РАН, уродженці невеликих городків, що приїхали у велике місто, звикли жорстко орієнтуватися на традиційну жорстку систему правил і норм, в мегаполісі ж норми і правила багатообразні і часто нечіткі. Ця ситуація деколи породжує внутрішні конфлікти, ріст соціальної напруженості, бажання відмежуватися від "інших".

Як вважає кандидат біологічних наук Ганна Нестеренко, все ускладнюється тим, що людині як біологічному вигляду взагалі не корисно знаходитися в густому скупченні собі подібних. У великих ссавців існують свої території, де вони проживають або парами і сім`ями, або зграями, що включають десятки, але ніяк не сотні особин. Навіть найбільш "товариські" з людиноподібних мавп утворюють такі зграї і ревно охороняють свою територію від "чужих". Людині в мегаполісі доводиться постійно руйнувати в собі цей інстинкт, закладений природою, хоча він у нього існує: зверніть увагу, як люди заповнюють порожній вагон - вони прагнуть в першу чергу сісти на ті місця, де поряд немає сусіда! А в мегаполісі люди вимушені в транспорті, на роботі, а часто і удома буквально упиратися один одному в бік. Все це сприяє зростанню агресивності і прихованих комплексів і, звичайно, не покращує психічне здоров`я. Ще одне спостереження американських психологів: розгляд однотонного поля, рівномірно розміченого однаковими елементами (багатоповерхові будинки з вікнами), викликає у людини і тварин напади агресії і невмотивованої туги.

Третя лінія захисту Старайтеся і удома, і на роботі організувати свій особистий простір.

Частіше ходіть в картинні галереї і на виставки, виїжджайте на природу, щоб ваші очі і вуха хоч на якийсь час відключилися від урбаністичного середовища.

По можливості влаштовуйте собі півгодини, годину, день "наодинці з собою" - це необхідно для психіки будь-якої людини!

"Аргументы и факты"