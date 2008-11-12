У Луцьку у 6 вихованців дитсадка виявили сальмонельоз

До МНС надійшла інформація про те, що 7 листопада в Луцьку до обласної інфекційної лікарні з дитячого дошкільного закладу №16, який відвідують 200 дітей, із діагнозом «сальмонельоз» госпіталізовано шестеро дітей віком до 5 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання в їжу забруднених харчових продуктів. Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.