У Луцьку у 6 вихованців дитсадка виявили сальмонельоз
11:21, 12 листопада 2008Країна
0
Були забруднені харчі
До МНС надійшла інформація про те, що 7 листопада в Луцьку до обласної інфекційної лікарні з дитячого дошкільного закладу №16, який відвідують 200 дітей, із діагнозом «сальмонельоз» госпіталізовано шестеро дітей віком до 5 років.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання в їжу забруднених харчових продуктів. Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter