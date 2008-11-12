13-річна британка відсудила право на гідну смерть

Тяжкохвора 13-річна британка виграла в суді право не робити операцію з пересадки серця. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомляє газета The Daily Telegraph.

Трансплантація серця, на думку лікарів, напевно, сама по собі призведе до смерті Ханни Джонс. Імунна система дівчинки, яка раніше перехворіла на лейкемію, не перенесе наслідків операції. Дізнавшись про це, Джонс заявила про бажання не піддаватися хірургічному втручанню і, таким чином, померти гідно.

Місцева лікарня ініціювала процес, щоб тимчасово вивести дівчинку з-під опіки її батьків і провести операцію, незважаючи на її бажання. Але високий суд Лондона постановив, що у своєму віці пацієнтка вже має право вирішувати такі питання, і відхилив клопотання. Батьки дівчинки вважають дії керівництва клініки скандальними.

Служба з контролю за дотриманням прав дітей пригрозила забрати дівчинку у батьків і примусити її до операції.

Розбираючи справу Ханни, суд постановив, що вона має право вийти з лікарні і провести решту життя з сім`єю, не піддаючись тиску з боку правозахисників. Вдома на неї чекають мати, батько, двоє молодших братів і сестра. Родичі думають, що хвора на доживе до Різдва. Крім того, Ханна попросила звозити її до Діснейленду.

Однак виконання цього бажання дівчинки, яке може виявитися останнім в її житті, залишається під великим сумнівом. Річ в тому, що для такої подорожі - з Британії в Америку - обов`язково потрібна страховка, а знаючи про смертельне захворювання дитини, жодна страхова компанія не береться скласти документ.

Ханна Джонс захворіла на лейкемію у віці 5 років. Рак вдалося перемогти, однак через сильнодіючі пирепарат, які приймаються у процесі лікування, у дівчинки розвинулася серцева хвороба. Загалом вона провела в лікарні 8 років - більшу частину свого життя.

InoPressa