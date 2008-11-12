Як покинути курити

У цьому може допомогти усім знайомий подорожник. З нього треба приготувати настій: столову ложку подрібненого листя подорожника залити склянкою окропу, настояти годину. Пити по чверті склянки чотири рази на день. Можна двічі на день: вранці і ввечері по півсклянки.

Якщо вдень відчуватимете гостру потребу закурити, то покладіть у рот шматочок кореня аїру (його варто мати з собою в кишені, сумочці). Попервах у роті стане гірко, а потім відчуєте приємний смак. Та найголовніше - аїр розширить судини, тонізує їх, і потреба в цигарці відпаде сама собою.

Водночас аїр підлікує шлунок, налагодить кровообіг.

Якщо гіркий корінь аїру не буде вам до смаку, можете замінити його сушеним коренем селери. Він теж містить нікотинову кислоту, яка тонізуватиме судини.

Окрім того, треба пам`ятати: щоб подолати нікотинову залежність, окрім ліків, вкрай потрібне бажання людини позбутися цієї звички.