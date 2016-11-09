Волонтери штабу Ахметова доставляють продукти самотнім літнім людям додому

40 тисяч продуктових наборів доставили додому самотнім людям похилого віку та інвалідам волонтери Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Адресна доставка продуктових наборів здійснюється у 8 населених пунктах: Донецьку, Макіївці, Ханженково, Харцизьку, Єнакієвому, Сніжному, Шахтарську та Торезі, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

На непідконтрольній території Донбасу проживають тисячі одиноких людей похилого віку та інвалідів. Через стан здоров'я вони не покидають свої будинки і не можуть прийти за наборами на пункт видачі.

Читайте також143,5 тис. наборів виживання видали мобільні бригади Штабу Ахметова за 1 рік«Самотні люди похилого віку та інваліди – найбільш незахищена категорія одержувачів нашої допомоги. Щоб вони не залишилися без підтримки, ми 2 роки доставляємо їм продукти додому. У день наші волонтери встигають відвідати від 20 до 25 адрес. Всього в Донецьку та прилеглих великих містах працює 6 бригад волонтерів. Їх графік виїздів складений так, щоб люди не переживали і вчасно отримували набори», – розповіла Наталія Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ахметова.

Хто може отримати адресну доставку продуктів?

Продуктовий набір з доставкою додому можуть отримати мирні жителі, які відносяться до таких пільгових категорій:

одинокі інваліди I і II груп, які не можуть самостійно пересуватися;

одинокі важкохворі люди, люди, що перенесли оперативні втручання або складні хронічні захворювання, що мають документальне підтвердження;

самотні пенсіонери старше 60 років, які не можуть самостійно пересуватися.

Як подати заявку на адресну доставку продуктів?

Залишити заявку по телефону гарячої лінії Штабу 0800 509 001. У заявці необхідно вказати наступні дані:

ПІБ;

рік народження;

пільгову категорію (підтверджену документально);

домашня адреса;

номер телефону для зв'язку;

серію і номер паспорта.

Читайте такожВ Донецьк прибула 264-а автоколона Гуманітарного штабу з продуктамиЯкі документи необхідно надати при отриманні набору?

Продуктовий набір видається особисто в руки одержувачу при наявності паспорта та документів, які підтверджують пільгову категорію.

Як часто здійснюється доставка додому?

Продуктовий набір доставляється 1 раз в 5-6 тижнів.