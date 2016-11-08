В Україні не припиниться фінансування програм для лікування онкохворих - МОЗ

Держава в жодному разі не припиняє фінансувати лікування онкохворих.

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

У відомстві підкреслили, що фінансування закупівель препаратів для онкохворих на 2017 рік збільшиться порівняно з 2016 роком.

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Для порівняння:

Фінансування програми “Онкологічні захворювання”:

2016: 397 065,70 тис. гривень

2017: 445 013,80 тис. гривень

запит від МОЗ на додаткові кошти на 2017 рік : 2 559 934,00 тис. гривень

Фінансування програми “Дитяча онкологія”:

2016: 353 000,00 тис. гривень

2017: 558 056,90 тис. гривень

запит від МОЗ на додаткові кошти на 2017 рік : 259 681,30 тис. гривень.

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Постанова Кабінету Міністрів України “Про ефективне використання державних коштів” №710 передбачає припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.

Зокрема у 12 пункті постанови говориться про припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.

Натомість закупівлі для конкретних категорій захворювань будуть здійснюватися через заходи, а не через програми.

Команда МОЗ разом з громадськістю працює над тим, щоб більше категорій пацієнтів отримували необхідні безкоштовні ліки від держави.