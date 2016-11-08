Вакцини проти грипу з оновленим штамом отримали від експертного центра дозвіл на застосування

Протягом нового епідсезону до України ввезено такі вакцини для профілактики грипу:

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1. Джісі Флю суспензія для ін’єкцій по 0,5 мл у попередньо наповнених шприцах №10, виробник Грін Кросс Корпор., Корея, у кількості 500 уп. (всього 5 тис. доз). Видано висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату державним і міжнародним стандартам від 25.10.2016 №60460/16/10.

2. Ваксігрип суспензія для ін’єкцій по 0,5 мл у попередньо заповнених шприцах №1, виробник Санофі Пастер С.А., Франція, у кількості 100 000 уп. Висновок лабораторії з контролю МІБП ДП Державний експертний центр МОЗ України від 31.10.2016 №100/294. Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату державним і міжнародним стандартам від 07.11.2016 №51788/16/10.

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За інформацією імпортерів, відвантаження вакцини Ваксігрип планується найближчими днями.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Нагадаємо, що відповідно до прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, у сезоні 2016–2017 років в Україні циркулюватимуть штами грипу: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 та B/Brisbane/60/2008. Саме такий штамовий склад мають згадані вакцини і тому щеплення захищає від цих актуальних штамів.

Вакцинація від грипу є рекомендованою та не входить до календаря обов’язкових щеплень. Вакцину закуповують приватні структури та розподіляють до аптек, враховуючи попит попередніх років.