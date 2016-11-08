Чиновники КМДА хочуть закупити для онкохворих ліки, що не застосовуються у терапії раку
Департамент охорони здоров'я КМДА закуповує для онкохворих чорнобильців препарати без клінічно доведеної ефективності, так звані “фуфломіцини”.
Всього на закупівлю таких “ліків” чиновники запланували витратити 703 тисячі гривень. Про це стало відомо з документації тендеру, оголошеного в системі Прозорро, повідомили УНІАН у Центрі протидії корупції. Сам аукціон має відбутися 17 листопада.
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Відповідно до тендерної документації, для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян чиновники, КМДА мають намір закупити 11 препаратів, 7 з яких взагалі не є лікарськими засобами, а біологічно активними добавками, вітамінами або амінокислотами. З 11 найменувань лише один препарат є антибіотиком. Всі препарати, які хоче закупити КМДА для лікування онкології є непрофільними для застосування у боротьбі з цією недугою. Також жодного з 11 препаратів, які збираються закупити в КМДА за бюджетні гроші, немає у вітчизняних та міжнародних протоколах лікування онкопатологій.
Так, наприклад, КМДА хоче закупити депротеїнізований гемодериват з крові телят, відомий під торговою назвою «Актовегін». Цей препарат є витяжкою з крові телят та не зареєстрований в жодній розвинутій країні, як лікарський засіб. Він також відсутній в переліку ліків для використання в США чи країнах ЄС.
«Всі без винятку препарати, які хочуть закупити для лікування онкохворих чорнобильців, не мають нічого спільного з лікуванням раку, - стверджує Андрій Безносенко, головний лікар Інституту раку. – По суті, лише один препарат з 11 найменувань - антибіотик, який - іноді використовуються при хіміотерапії та після операцій з видалення злоякісних пухлин. Всі ж інші – є супровідними препаратами, їх ефективність не доведена жодними дослідженнями, які базуються на принципах доказової медицини».
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Це, зокрема, L-лізину есцинат, Аргініну глутамат, Трометамолова сіль α-ліпоєвої (тіоктової) кислоти, Піридоксину гідро хлорид, тіаміну гідрохлорид, ціанокобаламін, Магнію аспарагінат, калію аспарагінат, Магнію аспарагінат, калію аспарагінат, Тіотриазолін та Пентоксифілін.
Замість того, щоб закуповувати препарати, які використовують у хіміотерапії, КМДА, згідно оголошеного тендеру, мають намір придбати для киян панкреатин - фермент підшлункової залози, що покращують процес травлення.
“Українське законодавство сьогодні дозволяє закупівлю за бюджетні кошти препаратів без клінічно доведеної ефективності, - розповідає Вікторія Тимошевська, лікар, керівник програми «Громадське здоров’я», міжнародного фонду «Відродження». – Фактично, лікарі можуть замовляти будь-які препарати, керуючись власним досвідом використання або застарілими принципами та не пояснюючи, навіщо вони потрібні в лікуванні. Таким чином замовляються не життєво-необхідні для пацієнта препарати, а ті, що нав'язані представниками фармацевтичних компаній-виробників... Тому, замість хіміотерапії, яка потрібна для лікування онкології, КМДА замовляє хворим на рак людям пігулки для травлення, вітаміни чи БАДи, які не використовуються в світі, адже не мають доведеної клінічної ефективності. Лікарі називають такі препарати коротко – «фуфломіцинами», - додає лікарка.
За словами юриста Центру протидії корупції Олени Щербан, вирішити проблему може запровадження єдиного національного переліку лікарських засобів, до якого будуть включені препарати із доведеною ефективністю, а не всі підряд, як це відбувається зараз.
“Нині нацперелік лікарських засобів складається практично зі всіх ліків, зареєстрованих в Україні. Тому заклади охорони здоров'я за гроші державного чи місцевого бюджетів можуть закуповувати препарати попри їх фармако-економічну доцільність, і заробляти на цьому, отримуючи грошове заохочення від представників виробників подібних препаратів”, - сказала Щербан.