Гройсман знайшов у МОЗ "ворогів" і доручив Супрун "зачистити" від них відомство

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун звільнити співробітників МОЗ, які гальмують процес реформування системи закупівлі лікарських засобів та забезпечення ліками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду під час обговорення питань про введення референтних цін на лікарські засоби та про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів хронічно хворим на деякі захворювання.

«Уляно, я вас дуже прошу зачистити міністерство від ворогів держави і людей… Всередині міністерства є люди, які по 10 років працюють на своїх посадах. Ми тільки підбираємося до суті, а вони знаходять якісь зачіпки, якісь моменти, не беруть трубку, - це катастрофа. Звільняйте їх. Підпишіть наказ про реорганізацію міністерства, всіх на вулицю, тих, хто не розуміє, навіщо він там знаходиться. І давайте оголошуйте чесні, відкриті і публічні конкурси, і запрошуйте людей для того, щоб наводити порядок далі», - заявив Гройсман.

Прем’єр наголосив, що з самого початку своєї діяльності уряд збирався навести лад у регулюванні цін на ліки, але до сьогодні стикається з «шаленим опором».

В цьому контексті він звернувся до представників фармацевтичного бізнесу і посередників на цьому ринку з попередженням: «Якщо ви будете думати про те, що ви можете не виконувати рішення уряду, що ви думаєте, що ви зможете і далі залишати вдвічі дорожчі ліки в Україні, так як це було раніше, я попереджаю, що уряд, Держлікслужба, всі інші служби будуть досить жорстко реагувати на такі дії. Не ображайтесь».

«Саботаж всередині, на фармаринку, реєстр пацієнтів у приватних руках – нормальної лексики не вистачає», - обурився Гройсман.

Водночас він наголосив: «Я закликаю всіх доброчесних, добросовісних з 1 січня – є час підготуватись – понизити ціни, зробити їх чесними, і зробити доступ до цих ліків у всіх доступних мережах країни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, Кабінет міністрів України прийняв рішення про запровадження референтних цін на лікарські засоби, що передбачають введення обмежень на максимальну роздрібну ціну ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.

«Ці рішення дадуть змогу знизити ціни на ліки вдвічі», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.