З 1 січня в Україні буде введено систему референтних цін на лікарські засоби

Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення референтних цін на лікарські засоби, що передбачають введення обмежень на максимальну роздрібну ціну ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.

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Відповідні постанови були ухвалені на засіданні уряду в середу.

«Ці рішення дозволять знизити ціни на ліки вдвічі», – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Пізніше виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу повідомила, що під час встановлення референтних цін МОЗ має намір вивчати цінову політику Польщі, Латвії, Словаччини, Угорщини, Чехії та вибрати найоптимальніший варіант із запропонованих.

«Ми будемо вивчати до п'яти країн, наших сусідів, вибирати найнижчу ціну і встановлювати граничну вартість, за якою зможуть продаватися ліки за цими трьома програмами – серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу», – пояснила Супрун.

Також міністерство планує знизити встановлені в аптеках надбавки на ці препарати до 20%. Причому чим дорожчими будуть ліки, тим нижчим буде коефіцієнт надбавки.

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На думку Супрун, введення референтних цін на ліки допоможе значно знизити вартість ліків, що реалізовуються в Україні, та, як наслідок, покращити доступ українців до медпрепаратів, а програма реімбурсації, яка запрацює з 1 квітня, стимулюватиме пацієнтів ходити на прийом до лікарів.

«Ми б хотіли, щоб люди частіше відвідували своїх лікарів... Лікарі видаватимуть рецепти, пацієнти тоді зможуть піти з цими рецептами в аптеку і безплатно одержати ліки за цими трьома програмами – серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу», – сказала Супрун.

За її словами, в майбутньому міністерство планує відшкодовувати вартість препаратів і за іншими програмами.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров'я, уряд передбачив у проекті державного бюджету на 2017 рік 500 млн грн на компенсацію вартості медикаментів хворим. Механізм відшкодування грошей за ліки спрямований на пацієнтів із гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом другого типу та астмою.

Також у проекті бюджету передбачено 150 млн грн на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії на всій території України. Зокрема, йдеться про необхідність придбання ангіографічного обладнання, яке дає змогу перевіряти судини серця, своєчасно діагностувати і лікувати тяжкі хвороби серця.